Guinée Bissau: Une délégation du PAIGC expose la situation « préoccupante » à A. Tine

Une délégation du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC) envoyée par son leader Domingos Simões Pereira, conduite notamment par José António Da Cruz Almeida, Venissimo Nancassa, Muniro Conté et Yankhoba N’Djai, a été reçue ce vendredi au siège de Afrikajom Center. Il s’agissait pour ladite délégation d’informer et de sensibiliser sur la situation politique « préoccupante » en GuinéeBissau, « marquée par des tensions et des violences politiques récurrentes depuis les événements du 26 novembre 2025. »

Selon le communiqué signé par Alioune Tine fondateur d’afrikajom center, ces événements font suite à la brutale interruption de l’ordre constitutionnel par un coup d’Etat militaire simulé.

Elle se dit indispensable « qu’un comité de suivi soit créé rapidement par les chefs d’Etat et de gouvernement pour garantir la mise en œuvre des recommandations de la CEDEAO et autres institutions régionales ou internationales.

Par ailleurs la délégation selon le communiqué a exprimé ses graves préoccupations relatives « aux violations des droits humains et des libertés fondamentales des membres de l’opposition et de la société civile, au verrouillage de l’espace civique avec l’interdiction des conférences de presse, à la restriction des libertés d’expression et de presse avec la fermeture des sièges des partis politiques » A cela s’ajoute le règne d’un climat de peur, répression de terreur obligeant des opposant politiques à s’exiler. » La délégation n’a pas manque de souligner la défaillance d’un mécanisme de suivi des recommandations de la CEDEAO, de l’UA, de l’UNOWAS, et de CPLP. « Défaillance qui laisse la porte ouverte aux dérives et aux décisions arbitraires compromettant de plus en plus l’expérience d’une transition démocratique apaisée et consentionnelle en Guinée-Bissau » ajoute la note.

Afrikajom Center recommande au président Julius Maada Bio, Président en exercice de la CEDEAO et au Bassirou Diomaye Faye à prendre toutes les initiatives requises pour l’ouverture d’un dialogue politique impliquant tous les acteurs concernés (pouvoir, opposition, société civile, médias…) pour une transition démocratique inclusive, consensuelle et apaisée.