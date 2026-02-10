Guinée Conakry : Des tirs entendus près de la prison centrale de Kaloum

Des tirs ont été entendus ce matin aux abords de la prison centrale de Kaloum, à Conakry, vers 9 heures. Les détonations ont duré environ une demi-heure, provoquant la fermeture du secteur et des rues menant à la prison. Les forces de défense et de sécurité ont rapidement bouclé la zone avant de rouvrir progressivement la circulation.

La prison centrale de Kaloum abrite des détenus de premier plan, notamment des anciens militaires impliqués dans le massacre du 28 septembre 2009, comme Toumba Diakité, ex-aide de camp de Moussa Dadis Camara.

Selon des sources locales, Toumba Diakité aurait été enlevé et conduit vers une destination inconnue, ce qui suscite des inquiétudes.

Aucune communication officielle n’a été faite par les autorités sur les circonstances exactes des tirs ni sur la situation des détenus concernés.