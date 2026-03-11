Guy Marius Sagna aux membres de la coalition Diomaye président : « Ousmane Sonko est le seul chef de la majorité parlementaire Pastef »

Ousmane Sonko est le seul chef de la majorité parlementaire Pastef. Monsieur le ministre, quand vous irez au gouvernement, quand vous irez en réunion des Conseil de ministres, rappelez à certains de vos collègues qu’il n’y a qu’un seul chef : son nom est Sonko», a dit Guy Marius Sagna, sous les acclamations de certains de ses collègues ce mercredi à l’Assemblée nationale.

Cette déclaration sonne comme une réponse à l’endroit des membres de la coalition Diomaye Président en particulier à Abdourahmane Diouf, réaffirmant la hiérarchie et l’unité au sein de la majorité parlementaire.

Dans la bataille qui se joue entre le Président et son Premier ministre, les députés du Pastef, en majorité, ont déjà pris position pour Ousmane Sonko. Pour l’heure, aucun d’entre eux n’a pris officiellement parti pour Diomaye Faye.

Néanmoins, ce dernier bénéficie publiquement du soutien de plusieurs ministres dont Abdourhamane Diouf, qui avait déclaré que l’Assemblée nationale est « diomayenne » (en majorité favorable à Diomaye) selon Pressafrik.

Poursuivant dans ses diatribes, il a tenu à rappeler « sans ambiguïté » que le seul et unique chef de la majorité parlementaire PASTEF est Ousmane Sonko », a-t-il déclaré. Selon lui, toute initiative ou prise de décision au sein de la majorité doit s’inscrire sous l’autorité du leader du parti.

Alors que les rumeurs font état de tensions persistances au sein de l’exécutif, le Premier ministre Ousmane Sonko a confirmé que la gouvernance politique du pays est caractérisée par une «cohabitation douce». Le parlementaire a souligné le rôle central et incontesté de Ousmane Sonko dans la direction et l’orientation stratégique de la majorité parlementaire.

Au même moment, le chef de l’Etat a remobilisé ses troupes réunis au sein de la «Coalition Diomaye Président», afin qu’ils préparent les prochaines échéances électorales.