Guy Marius Sagna sur le succès du 4e APE : « Le Sénégal s’en sortira avec ou sans le FMI »

29 décembre 2025 Actualité

Guy Marius Sagna a réagi au succès du 4e appel public à l’épargne (APE) du Sénégal, qui a permis de récolter 560 milliards de FCFA, soit 160 milliards de plus que l’objectif initial de 400 milliards de FCFA.

Dans une déclaration, le député a salué le succès de l’APE, tout en dénonçant l’attitude de certains Sénégalais qui, selon lui, souhaitent l’échec de leur pays ». « Certains sénégalais – de vrais apatrides – ont prié et continuent de prier pour l’échec de leur pays », a-t-il déclaré.

Poursuivant, l’activiste a exprimé sa détermination à poursuivre la lutte pour le développement du Sénégal, malgré les obstacles et les critiques. « Avec ou sans le FMI, complice de la dette cachée, le Sénégal s’en sortira », a-t-il affirmé.

Il a ajouté : « Si nous échouons, nous recommencerons jusqu’à sortir notre pays de l’oppression impérialiste, de la pauvreté ».


