Guy refuse un billet pour le pèlerinage et un sukëru koor de 100 000 FCFA

Comme à ses habitudes, l’Assemblée nationale donne chaque fois que l’occasion se présente des enveloppes financières aux députés. Une pratique qui se fait avant les fêtes religieuses et méconnue du grand public. Guy Marius Sagna dit qu’il n’a pas pris les 100.000 F à lui donnés par l’Assemblée nationale.

«J’ai refusé d’être candidat à un ticket pour le pèlerinage à Rome de l’Assemblée nationale, après avoir refusé il y a plusieurs jours de prendre 100.000 F Cfa de sukëru koor» ; voilà ce qu’a écrit le député dans une note transmise à la presse.

Le secrétaire exécutif du mouvement de la société civile Frapp, fidèle à sa lutte contre les dépenses de prestige du gouvernement et présentement de l’Assemblée nationale, dit «refuser d’être dans une Assemblée nationale du Sénégal où le Président Macky Sall refuse la tenue de réunions plénières et dans le même temps donne du sukëru koor et des billets pour Rome aux députés, pour les amadouer, les divertir et mieux les salir demain». Guy Marius Sagna : «Je refuse d’être dans une Assemblée où Macky Sall, par vengeance envers le peuple qui a donné 80 députés à l’opposition, a fermé les portes de l’Assemblée nationale depuis décembre 2022 à toute réunion plénière. Je refuse de cautionner une Assemblée nationale où on discute de sukëru koor et de billets pour Rome et dans le même temps, Macky Sall et son groupe parlementaire croupion refusent qu’on parle des préoccupations des Sénégalais».