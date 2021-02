Habib Beye rêve d’entrainer les Lions

Depuis sa fin de carrière professionnelle, Habib Beye est devenu consultant sur la chaîne Canal+. En parallèle, il passait aussi ses diplômes d’entraîneur pour préparer sa reconversion. L’ancien joueur de l’OM ne l’a jamais caché, il rêve d’un jour s’asseoir sur le banc olympien. Dans un entretien accordé à l’Équipe, Habib Beye est revenu sur son envie d’un nouveau défi : celui de devenir entraîneur. « Le métier d’entraîneur est pour moi une obsession. Même dans mon métier de consultant, je me rends compte que la façon dont j’analyse les matchs, c’est presque une projection » a-t-il avoué avant d’évoquer sa volonté d’entraîner Marseille, mais aussi le Sénégal. « C’est mon club de cœur. Le club où j’ai passé les plus belles années (2003-2008), avec Strasbourg aussi en formation (1998-2003). La reconnaissance que j’ai eue des gens et des supporters, oui, j’ai une sensibilité pour l’OM. Entraîner un jour ma sélection, ce serait une fierté immense aussi. (…) Tu ne dis pas non à l’OM, tu ne dis pas non à la sélection du Sénégal. » « Le métier d’entraîneur est pour moi une obsession. Même dans mon métier de consultant, je me rends compte que la façon dont j’analyse les matchs, c’est presque une projection », a-t-il conclu.