HaJJ 2026 : La DGP met en garde contre des agences de voyage frauduleuse

12 janvier 2026 Actualité

Dans un communiqué, la Délégation Générale au Pélerinage (DGP) a lancé une alerte concernant des agences de voyage non agréées qui enregistrent illégalement des pèlerins pour le Hajj 2026 dans l’intention de les rétrocéder à des opérateurs agréés. La DGP juge cette pratique « frauduleuse » et « aux antipodes de l’éthique et la morale religieuse ».

La DGP met en garde les contrevenants, qui s’exposent à des poursuites judiciaires, et invite les agences non agréées à s’abstenir de toute activité liée au Hajj. Les acteurs sont exhortés à faire preuve de vigilance.


La DGP rappelle que cette pratique compromet les efforts de réorganisation du processus du pèlerinage entrepris au sein de la communauté du Hajj.

