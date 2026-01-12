HaJJ 2026 : La DGP met en garde contre des agences de voyage frauduleuse

Partager Facebook

Dans un communiqué, la Délégation Générale au Pélerinage (DGP) a lancé une alerte concernant des agences de voyage non agréées qui enregistrent illégalement des pèlerins pour le Hajj 2026 dans l’intention de les rétrocéder à des opérateurs agréés. La DGP juge cette pratique « frauduleuse » et « aux antipodes de l’éthique et la morale religieuse ».

La DGP met en garde les contrevenants, qui s’exposent à des poursuites judiciaires, et invite les agences non agréées à s’abstenir de toute activité liée au Hajj. Les acteurs sont exhortés à faire preuve de vigilance.

La DGP rappelle que cette pratique compromet les efforts de réorganisation du processus du pèlerinage entrepris au sein de la communauté du Hajj.