Harcèlement sur les RS : les femmes journalistes disent « stop »

Les femmes journalistes alertent sur le harcèlement sur les réseaux sociaux. Trop c’est trop, avertissent-elles. Ces femmes passionnées du journalisme et exerçant leur métier sur les plateformes digitales se plaignent des considérations négatives à leur égard.

A l’initiative de la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS), elles ont organisé un « ndogou-débat » ce lundi, à la maison de la presse pour en parler et tenter de trouver des solutions à leurs problèmes. Selon Sokhna Astou Diouf, journaliste elles sont sur les réseaux sociaux. « Nous essayons de faire de notre mieux pour informer mais nous subissons généralement des harcèlements et il est temps pour nous de lutter contre ces harcèlements », a-t-elle déclaré.

A l’en croire, ces harcèlements que les femmes des médias subissent également ces harcèlements que toutes les femmes confondues subissent sur les réseaux sociaux.

Pour ces femmes journalistes il est temps de changer la donne. « C’est aussi le moment de nous interroger sur notre manière d’utiliser ces réseaux sociaux. C’est un moment de nous interroger sur notre manière d’utiliser les réseaux sociaux. Mais est-ce que nous utilisons ces réseaux sociaux à bon escient. C’est la question que l’on se pose et de savoir ce que nous en faisons. Il faut revoir notre manière d’inonder ces réseaux et la manière de les utiliser », a-t-elle lancé.

La vice-présidente de l’Association des femmes de médias du Sénégal, Codou Loum, a d’abord salué l’avènement du numérique qui “a tout transformé, en ouvrant les portes que l’on pensait condamnées et donné une tribune à des voix lentement étouffées”, que sont les femmes des médias.

Le numérique a dans le même temps “apporté de nouvelles formes de violences et le cyberharcèlement, les intimidations en ligne, les campagnes de discrédit qui ciblent spécifiquement les femmes journalistes, tout cela est réel, tout cela est documenté, et tout cela nous concerne toutes et tous”, a-t-elle souligné.

La fondatrice de FD média, la journaliste-écrivaine Faty Dieng, a pour sa part appelé les femmes à prendre parole à travers les réseaux sociaux, malgré les menaces auxquelles elles peuvent s’exposer.