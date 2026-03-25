Haute cour de justice: Me Moussa Bocar Thiam n’a pas déféré à la convocation

Ce 25 mars 2026, l’ancien ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Maitre Moussa Bocar Thiam, n’a pas déféré à la convocation de la Haute cour de justice, selon les informations de Seneweb.

La commission d’instruction, sous la houlette de son président Abdoulaye Ba, devait l’entendre à la suite de sa mise en accusation par l’Assemblée nationale du Sénégal, portant sur des faits d’association de malfaiteurs, de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux.

Il est reproché à Moussa Bocar Thiam la concession d’exploitation du parc des technologies numériques du Sénégal (Sénégal Connect Park), accordée en mars 2024 à la société Ewan Assets pour une durée de vingt ans, moyennant une redevance de 15 millions d’euros. Le versement d’un tiers de cette somme, soit 5 millions d’euros, sur le compte de Sénégal Connect, aurait été utilisé pour financer des travaux devant être réalisés par les sociétés Romou SASU et Sortracorp SAS, en vue d’une visite présidentielle.

Seulement, des investigations ont mis en lumière des anomalies, notamment l’absence de la plateforme facturée à 901 355 000 F CFA, et révélé des indices de détournement de deniers publics portant sur un montant total de 1 476 482 766 F CFA.

Maitre Thiam est, depuis plusieurs mois, hors du territoire national.