Haute Cour de justice : Moussa B. Thiam poursuivi pour 1,4 milliard, Diouf Sarr en salle d’attente

La commission des Lois, du travail, de la Décentralisation et des Droits humains s’est réunie hier pour examiner les projets de résolution de mise en accusation des anciens ministres Abdoulaye Diouf Sarr et Moussa Bocar Thiam. Si le cas Moussa Bocar Thiam a été évacué vite fait bien fait à l’unanimité, pour Abdoulaye Diouf Sarr, le projet n’a pas été examiné. Pour cause…

L’ancien ministre de la Communication et maire de Ourossogui dans la nasse. Me Moussa Bocar Thiam va bientôt faire l’objet de poursuites judiciaires. La preuve, en commission des Lois, du travail, de la Décentralisation et des Droits humains, le projet de mise en accusation devant la Haute Cour de justice a été adopté à… l’unanimité. Selon nos informations, son ‘’affaire’’ concerne le fameux dossier du Parc des Technologies Numériques (PTN) du Sénégal qui se trouve à Diamniadio qui avait défrayé la chronique il y a quelques mois. Le montant en cause : 1,4 milliard de francs Cfa. Seulement, toutes les autres personnes poursuivies dans le cadre de cette affaire sont libres de tout mouvement.