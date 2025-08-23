Hommage à un parcours FANTAstique ! Par Mamadou Diouf alias Kaw

Partager Facebook

Ce mercredi 20 août 2025, le monde semble s’arrêter sous mes pieds. Au crépuscle, on m’annonça le départ pour l’au-delà de l’honorable députée Fanta Sall. Une nouvelle bouleversante pour moi qui ne s’attendais pas du tout. Mon coeur restait lourd et les mots me manquaient terriblement pour exprimer ma peine, ce vide incomesurable. Mais, en bons croyants, j’avais fait contre mauvaise fortune bon coeur en acceptant la volonté implacable du Seigneur, Maître des cieux et de la terrre, Allah Sub-Hanallah!

Elle est partie à jamais, Fanta. La belle fleur s’est prématurément flétrie ,même, avant de donnner tous ses bourgeons utiles pour tout un peuple. Son parcours terrestre si bref, reste superbement FANTAstique ! Son héritage si magnifique sera jalousement préservé pour servir de balises à la jeunesse du Bambouck, du Sénégal et, même de l’Afrique.

Fanta, je l’ai pratiquée sur le terrain de l’action citoyenne pour pouvoir en et, sans fausse modestie. Elle était une grande Dame au coeur divinement grand, un joli coeur comme l’était sa beauté angélique. Elle était altière dans sa démarche, courtoise dans ses actes, généreuse avec les démunis, altruiste envers l’humain. Jeune parlementaire, Fanta Sall était toujours animée par une seule et unique ambition: servir son Koungheul natal dans toute la mesure de ses possiblités. Elle est partie mais,son oeuvre reste visible, perceptible comme ce baobab séculaire qui se dresse majestueusement au bon milieu d’un désert. Son séjour terrestre est si bref mais, elle a pu semer des actions qui épouseront les contours de l’éternité.

Cette personnalité politique avait confiance en moi. Elle me poussait à me dépasser, à être la meilleure version de moi-même. Aux dernières élections législatives du 17 novembre 2024, elle avait fait de moi le Coordonnateur de toutes ses actions politiques. Ce qui était une source de motivation pour ma modeste personne.

Aujourd’hui, Koungheul et tout le département sont orphelins de cette Mère Térésa qu’était l’honorable députée Fanta Sall. Fidèle, digne et loyale, elle l’était jusqu’à la tombe. Sa vie doit alors être donnée en exemple aux jeunes qui flirtent d’avec la politique. La nouvelle génération d’hommes politiques sont alors appelés à se mirer sur la glace des valeurs cardinales qu’incarnait la brave « Lionne du Bambouck ». Dors du sommeil du juste dans l’Empyrée, ce haut degrè du Paradis céleste. Tu as vécu utilement.

Adieu, chère soeur éternelle et fidèle amie. Que la terre de Keur Diébel te soit légère. Amine.

Nos très sincères condoléances à sa famille biologique et celle politique, à ses militants et sympathisants, à toute la classe politique sénégalaise.

De ton frère éternel, Mamadou Diouf dit Kaw.