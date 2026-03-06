Homosexualité: Le MODDAP soutient Ousmane Sonko

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Mouvement des Doomu Daara Patriotes (MODDAP) a organisé une « Grande Marche » contre l’homosexualité à Dakar, mobilisant de nombreux participants autour de cette initiative présentée comme un soutien à la position de leur leader, Ousmane Sonko. Ces derniers ont dénoncé avec la dernière énergie ce fléau et entend bien soutenir le projet de loi de Sonko..

De la Grande Mosquée de Dakar à la place de la nation, les manifestants n’ont pas caché leur amertume et ont mis en garde les acteurs.

Cette mobilisation intervient également après une déclaration faite par le Premier ministre Ousmane Sonko devant les députés à l’Assemblée nationale du Sénégal. Lors d’une séance de questions, il a annoncé avoir déposé un projet de loi visant à durcir les peines réprimant les relations homosexuelles dans le pays. Le texte prévoit que « toute personne qui aura commis un acte contre nature sera punie d’un emprisonnement de cinq à dix ans », contre un à cinq ans de prison actuellement selon la législation en vigueur.

« Ce texte arrive à point nommé donc pour renforcer l’arsenal juridique existant. Nous estimons qu’il est important de faire face mais d’un engagement national traduisant la volonté du Premier ministre Ousmane Sonko. Les valeurs islamiques restent fondamentales dans ce pays. La tradition islamique et contraire à l’homosexualité » ont-ils lancé.