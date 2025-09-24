Horreur à Thicogne : Une quinquagénaire meurt par pendaison

L’ horreur a lieu à Thicogne, une localité de la commune de Kamb( département de Linguère). En effet , il s’agit d’une dame répondant au nom de Mariame Ba, âgée de 50 ans, a été retrouvée morte par pendaison dimanche dernier vers 10 h du matin.

L’ on signale qu’après sa longue absence de la maison familiale, ses voisins se sont lancés à sa recherche. Par la suite, Ils ont suivi ses pas jusqu’au lieu du drame. Elle s’est servie d’une corde pour commettre l’irréparable.

Mis au parfum du cas de suicide, les gendarmes de la brigade de Yang-Yang en collaboration avec le personnel soignant du poste de Kamb se sont rendus sur les lieux.

Après constat, le corps sans vie de Mariame Ba a été acheminé à la morgue du centre de santé de Dahra par les sapeurs-pompiers.

A en croire une source proche de la famille, la victime ( Mariama Ba) souffrait depuis quelque temps, de troubles mentaux.

La défunte laisse derrière elle plusieurs bouts de bois de Dieu.

L’enquête suit son court

Samba khary Ndiaye (Linguere)