Ibrahima Mbaye, la pépite du PSG, convoité par le Sénégal et le Maroc

Selon les informations de Match360, le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw garderait un oeil sur Ibrahim Mbaye, le jeune attaquant du Paris Saint-Germain.

La source susmentionnée indique que le patron des Lions de la Teranga a déjà pris contact avec l’entourage du jeune offensif de 17 ans il y a plusieurs mois.

Pape Thiaw se serait même déjà déplacer pour voir Ibrahim Mbaye jouer, poursuit Match360 sans indiquer si c’était en équipe de France U20 ou avec le PSG.

Le média ajoute aussi que le Maroc serait également sur les traces de celui qui a été intéressant après son entrée en jeu mercredi en Supercoupe d’Europe contre Tottenham. Il faudra toutefois attendre la confirmation d’autres médias plus fiables sur le sujet.