« Il faut sortir cette loi du champ de la grâce présidentielle, sinon les condamnés risquent d’être graciés à chaque fois » dixit Aliou Ndao

11 mars 2026 Actualité

A l’Assemblée nationale les débats ont été parfois houleux ce mercredi. Surtout entre pouvoir et opposition sur cette question de  l’homosexualité. Des députés du pouvoir ont pointé du doigt l’ancien régime de n’avoir pas agi en suffisance pour corser les peines face à ce fléau qui semble gagner de l’ampleur.

 

Selon  l’ancien procureur, la question de la grâce présidentielle est aussi un sujet de débat. Selon lui, profitant de son temps de parole, il a laissé entendre que « si le dispositif juridique n’est pas rigoureusement encadré, les personnes condamnées pourraient bénéficier de mesures de clémence à répétition. Il faut sortir cette loi du champ de la grâce présidentielle, sinon les condamnés risquent d’être graciés à chaque fois »,dit-il.

 

 

L’ancien procureur Aliou Ndao a interpellé le député Abdou Mbow, l’invitant à ne pas s’attaquer au mouvement And Samm Jikko Yi, engagé depuis plusieurs années dans la mobilisation contre l’homosexualité. Le député de l’opposition avait pris la parole ce mercredi lors de la séance plénière à l’Assemblée nationale.

 

Selon l’ancien magistrat, l’opposition devrait faire preuve de retenue dans ce débat, rappelant que le régime auquel appartenait Abdou Mbow avait lui-même, par le passé, bloqué plusieurs dossiers liés à l’homosexualité. Aliou Ndao a également mis en garde contre une criminalisation qui pourrait produire des effets contraires à l’objectif recherché.

 

 

Par ailleur, fera-t-il savoir, qualifier ces faits de « crime » pourrait conduire à des détentions préventives prolongées et à des procédures d’instruction fastidieuses, ce qui ralentirait le traitement judiciaire des affaires. Il estime dès lors que la voie correctionnelle reste la plus appropriée pour juger ces actes, car elle permet des procédures plus rapides et des décisions plus directes.

 


 

