Il y a une chance sur six pour qu’une éruption majeure se produise d’ici 100 ans, et nous sommes loin d’être prêts !

Le risque volcanique est bien réel et la menace d’une explosion de grande ampleur, affectant la Planète tout entière, est toujours présente. Mais sommes-nous prêts à endurer une telle catastrophe ? Des chercheurs avertissent sur notre dramatique vulnérabilité face à ce type d’événement.

Chaque jour, un ou plusieurs volcans sont en éruption quelque part sur le globe. Les éruptions volcaniques font en effet partie de la dynamique terrestre et représentent un phénomène naturel normal qui domine les manifestations géodynamiques depuis 4,5 milliards d’années.

Pourtant, chaque éruption est différente. Effusives, avec coulées de laves, ou explosives, de durées extrêmement variables, les éruptions volcaniques peuvent être de styles très différents. Leur puissance et leur impact sur les populations et l’environnement peuvent ainsi varier significativement. Si les volcans effusifs, comme le Cumbre Vieja aux Canaries, sont impressionnants par les torrents de lave qu’ils produisent, ils ne représentent cependant pas les volcans les plus dangereux.

Ce sont les volcans explosifs qui inquiètent le plus. Leur rayon d’action peut être beaucoup plus vaste, notamment par la libération de grandes quantités de gaz et de cendres dans la haute atmosphère et par la génération de nuées ardentes ou de tsunamis dans le cas de volcans situés en milieu océanique.