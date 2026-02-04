Immunité parlementaire : Farba livré au juge le 16 février

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les autorités judicaires ont saisi l’Assemblée nationale, via le ministère de la Justice, pour une levée de son immunité parlementaire. Ainsi demandé, ainsi fait. La deuxième institution, en réunion de bureau hier, a acté cette levée prochaine. Les accusations sont aussi légères qu’une feuille. Volante. Selon nos informations, pour le maintenir en détention, il est ‘’reproché’’ au député-maire des Agnams l’introduction de téléphones (comme si c’est lui qui avait introduit le téléphone), la diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs…

L’Assemblée nationale, qui a établi son calendrier de travail pour ce mois de février, va s’attaquer à la question dès lundi prochain. Elle compte tenir à 10 heures la séance plénière pour la ratification de la liste des membres de la commission Ad hoc relative à la levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom, avant de procéder à l’installation de ladite commission à 11 heures. Ensuite, le 16 février, l’Assemblée nationale va se réunir en plénière pour examiner la deuxième demande de levée de l’immunité parlementaire du député-maire de Agnam.

D’autres projets de lois seront aussi examinés par les parlementaires dans cette fourchette de temps : le projet de loi sur la chaîne parlementaire va passer en commission le 9 février aussi à 15h avant d’être examiné en plénière le 18 février à 10h.

Le jeudi 12 février, la commission des lois va examiner le projet sur l’Observatoire national des lieux de privation de liberté (Onlpl), à 15h. Le lendemain, vendredi 13 février, à 15h, il y aura l’inter-commission du projet de loi sur les activités de sécurité privée.

Après s’être reposés le week-end, les députés vont engager les plénières le lundi 16 février. Ils vont discuter à 10h du projet sur l’Observatoire national des lieux de privation de liberté (Onlpl) avant de voter la lavée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom pour pouvoir le livrer pieds et poings liés au juge.

Le 17 février, ce sera l’examen en plénière de deux projets de loi de ratification sur les relations entre le Sénégal et le Ghana puis le Sénégal et la Gambie. À 16h, ce sera le tour du projet de loi relatif aux officiers sous contrat. Le mercredi 18 février, à la deuxième heure, les parlementaires examineront en plénière le projet de loi sur la sécurité privée.