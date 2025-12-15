Implantation percutanée de valve aortique Dakar : La vérité sur l’opération de greffe effectuée à l’hôpital principal

Partager Facebook

L’Hôpital Principal de Dakar aurait réalisé la première implantation percutanée de valve aortique entièrement effectuée par une équipe sénégalaise. Nous vous révélons toute la vérité sur cette implantation percutanée de valve aortique, laquelle, selon nos sources, serait effectuée pat une équipe indienne.

Le 8 décembre 2025, l’Hôpital Principal de Dakar a réalisé la première implantation percutanée de valve aortique une intervention jusque-là uniquement accessible à l’étranger, lit-on dans un communiqué. L’acte médical effectué par une équipe composée exclusivement de spécialistes nationaux, a concerné une patiente octogénaire souffrant d’une pathologie aortique sévère depuis deux ans.

A souligner que l’introduction de l’implantation transcathéter de valve aortique (TAVI) est aujourd’hui largement utilisée dans le monde entier et, depuis ses débuts, ses coûts diminuent grâce à une meilleure standardisation et à l’amélioration des dispositifs, qui offrent de meilleurs résultats et une plus grande sécurité. L’unité de cardiologie interventionnelle à Dakar dirigée par le Professeur Bara Diop, cardiologue et Chef du service de cardiologie Hôpital universitaire Fann Dakar avait prévu de lancer un programme TAVI en 2023, en favorisant la collaboration avec des entreprises telles que Meril et des institutions, afin d’implanter cette technique de manière systématique à Dakar d’ici la fin 2024.

Depuis de nombreuses années, les équipes de l’unité de cardiologie interventionnelle pratiquent régulièrement des interventions structurelles dans plusieurs domaines, notamment l’angioplastie coronarienne, la valvuloplastie mitrale percutanée, la valvuloplastie aortique et angioplastie de la coarctation aortique, la valvuloplastie pulmonaire, la fermeture percutanée du canal artériel, la fermeture percutanée de la communication interauriculaire… La procédure a été réalisée dans la salle d’angiographie (Philips Azurion 7) équipée pour pratiquer des interventions chirurgicales d’urgence.

Autorisation éthique et financière

Le programme TAVI est approuvé par le comité d’éthique et par l’administration de l’hôpital Fann, qui se chargera également de l’importation des dispositifs et du dédouanement afin de minimiser les coûts. « Nous attendons de Meril Devices qu’elle propose les coûts les plus bas possibles au début, pendant la période de transfert de technologie (2023), et qu’elle développe à moyen terme une chaîne d’approvisionnement afin de poursuivre l’activité à plus long terme », nous confie une source.

Formation et supervision

La société partenaire (MERIL Lifesciences) impliquée dans la technologie TAVI actuellement disponible sur le marché semble disposée à commercialiser le dispositif à un coût non lucratif et à respecter une formation structurée et la supervision des équipes impliquées dans la mise en œuvre de la TAVI. La formation comprend des cours magistraux et des travaux pratiques en laboratoire, suivis d’observations de cas réels. Un certain nombre de cas supervisés seront traités avant que le site ne soit « validé » (généralement 8 à 10 cas). Cependant, il est important de promouvoir une bonne synergie entre les équipes visiteuses et hôtes. Des conseils et un mentorat pour la discussion des cas difficiles au cours de la période initiale post-supervision seraient également utiles.

Sélection (et rejet) des patients

L’équipe cardiaque locale comprend un cardiologue interventionnel, un cardiologue non interventionnel, un chirurgien cardiaque, un anesthésiste, un spécialiste en soins intensifs et un gériatre. L’avis d’un chirurgien vasculaire sera sollicité dans les cas limites d’accès périphérique et pour les interventions chirurgicales de secours par accès périphérique. Le processus de sélection et de rejet des patients est évalué et examiné à l’avance par une équipe multidisciplinaire via la télémédecine avec la société Meril et des mentors en Inde. Les patients font l’objet d’une discussion lors de la réunion de l’équipe multidisciplinaire et sont examinés par un chirurgien, un cardiologue interventionnel et un anesthésiste avant de passer à l’étape suivante.

Soins postopératoires en unité de soins intensifs

Tous les patients seront ramenés en unité de soins intensifs. Ils seront transférés dans le service (médical ou chirurgical) lorsque le niveau de soins médicaux requis sera approprié. Après avoir acquis de l’expérience et de la pratique, l’équipe du Professeur Dioo prévoit de poursuivre l’implantation de TAVI de manière régulière et de maintenir sa collaboration avec Meril en vue d’une mise en œuvre plus large à terme.