Incendie de Gadiaga: Les opérations débutent aujourd’hui

Les opérations pour éteindre l’’incendie suite à l’explosion du puits gazier de Gadiaga démarrent aujourd’hui. Selon L’OBS qui donne la nouvelle, l’Etat du Sénégal a choisi la société américaine Haliburton pour éteindre le feu. Ce, pour un montant compris entre 1,7 et 1,8 milliard Fcfa. La société spécialisée dans le domaine de l’incendie est arrivée hier vendredi à Dakar et 5 agents ont été dépêchés à Gadiaga pour commencer le travail d’évaluation et de préparation, en attendant l’arrivée du matériel lourd.