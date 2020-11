Incendie marché Ocass: Idy dépêche une délégation

Suite au violent incendie qui a ravagé le marché Ocas de Touba, le président Idrissa Seck et le parti Rewmi dépêcheront une forte délégation conduite par le député Déthié Fall. Les émissaires du patron du parti Rewmi sont attendus ce dimanche vers 17 h sur les lieux du sinistre.

La délégation de Rewmi sera reçu par le khalife général des mourides sauf changement de derrière minute.

Idy dit compatir à la peine des vaillants commerçants ayant subi des pertes matérielles et/ou financières. Le président Idrissa Seck et le parti Rewmi leur portent une entière solidarité et entendent s’associer activement aux solutions préconisées par Monsieur le Président de la République et exprimées par le ministre de l’Intérieur lors de sa visite à Touba, face au Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, incluant un soutien immédiat aux sinistrés et une solution plus durable contre ce fléau, au marché Ocas de Touba comme dans les autres marchés de notre pays.