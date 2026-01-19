Incidents lors de la finale de la CAN : La CAF annonce des « mesures appropriées contre les coupables «

La Confédération Africaine de Football (CAF) a condamné les débordements survenus lors de la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc, remportée par les Lions de la Teranga (1-0) après prolongation. La CAF a annoncé qu’elle va examiner les images de la rencontre et soumettre l’affaire aux instances compétentes pour prendre des mesures appropriées contre les personnes reconnues coupables.

Les incidents incluent le retrait temporaire des joueurs sénégalais du terrain après un penalty sifflé contre eux, ainsi que des comportements inacceptables de certains joueurs et officiels, notamment des ramasseurs de ballon et des joueurs marocains qui ont jeté des serviettes derrière les gradins.

Dans son communiqué, l’instance dirigeante du football africain a rappelé que tout comportement inapproprié pendant les matchs, en particulier ceux visant l’équipe arbitrale ou les organisateurs, est inacceptable et sera sanctionné. De son côté, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a également condamné ces incidents, appelant les instances disciplinaires de la CAF à prendre des mesures appropriées.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

