Indemnisation des victimes : un gap de 160 millions de FCFA

Publié sur les plateformes sociales du ministère de la Famille et des Solidarités dans la nuit de mercredi à jeudi, un communiqué daté du 24 août a fait le point sur l’assistance des autorités aux victimes de la période pré-électorale de 2024.

Le document revient d’abord sur une audience tenue le 21 août entre la ministre de la Famille et des Solidarités, Maimouna Dièye, et les représentants du collectif des familles de victimes décédées. Cette rencontre avait pour but : « de faire le point sur l’état d’avancement de l’assistance multiforme et de présenter les nouvelles orientations destinées à accélérer le paiement des allocations, en particulier au bénéfice des familles des victimes décédées ».

Le ministère recense « 1 931 bénéficiaires qui ont reçu chacun 500 000 FCFA, pour un montant global de1 125 850 000FCFA ». Mais, cette somme totale révélée par le ministère pose problème. En effet, en prenant le nombre de personnes (1931) devant bénéficier chacune de 500.000 Fcfa, on se rend compte que le montant total devrait être de 965.500.000 FCFA plutôt que 1.125.850.000 Fcfa. Soit exactement 160.350.000 Fcfa de différence.

Pour revenir au communiqué, le ministère évoque aussi les 127 blessés bénéficiant d’une prise en charge médicale. Concernant les familles endeuillées, l’institution indique que six d’entre elles ont déjà perçu une allocation de 10 millions de francs CFA.

La note annonce la « clôture définitive du dossier d’assistance aux ex-détenus d’ici fin septembre 2025 », avec une date butoir fixée au 30 août pour les derniers dépôts. Sur le volet des familles des victimes décédées, le ministère a décidé « d’accélérer la procédure de paiement en allégeant les conditions de recevabilité et de règlement ». Désormais, celles-ci pourront obtenir immédiatement les 10 millions de francs CFA, avec l’obligation de compléter leur dossier ultérieurement.

Pour bénéficier de ce montant, il faudra réunir les documents suivants :« le récépissé de dépôt de la demande de jugement d’hérédité, une copie de la pièce nationale d’identité, le certificat de décès et le certificat de genre de mort, un procès-verbal signé par les ayants droit de l’assistance, ainsi qu’une procuration désignant trois personnes responsables de la réception de l’allocation ».

Au-delà des aspects financiers, la ministre a insisté sur « la volonté ferme du Gouvernement de respecter ses engagements et d’accompagner les familles avec dignité et respect ». Elle a aussi ordonné la mise en place d’un dispositif d’accompagnement psychologique destiné aux victimes et à leurs proches.

« Le Ministre a réaffirmé la volonté du Chef de l’État, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de son Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, de poursuivre cet élan de solidarité à l’endroit de l’ensemble des victimes de la période pré-électorale de 2024 », conclut la note.