Inondations 2025 : l’État débloque 1,6 milliards FCFA pour soutenir les sinistrés

Le ministère de la Famille, de l’action sociale et des solidarités, via le Fonds de Solidarité Nationale (FNS), a annoncé la deuxième phase de paiements pour venir en aide aux ménages affectés par les inondations. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du mécanisme de réponse aux inondations, financé par la Banque mondiale à travers le Projet d’Appui à la Protection Sociale Adaptative (PAPSA).

Cette nouvelle étape a spécifiquement ciblé 2 778 ménages dans la région de Diourbel, avec une attention particulière portée à la ville de Touba où 2 400 ménages ont été assistés. Le montant total déboursé pour cette phase s’élève à 551 100 000 FCFA selon la ministre Maïmouna Dièye.

Le ministère a également annoncé que les opérations de paiement se prolongeront du mardi 24 au vendredi 27 février 2026. Ces prochaines distributions couvriront d’autres régions du pays fortement impactées par les inondations, notamment Dakar, Saint-Louis, Kaolack, Tambacounda et Thiès.

Au total, ce programme d’assistance a déjà bénéficié à 8 390 ménages sinistrés à l’échelle nationale, représentant environ 75 510 personnes. Le montant cumulé des aides s’élève désormais à 1 614 500 000 FCFA si on s’en tient aux données fournies par le ministère de la famille.

Par ces actions, l’État du Sénégal réaffirme son engagement à fournir une réponse rapide, efficace et adaptée aux populations touchées par les calamités naturelles et à soutenir les ménages les plus vulnérables du pays.

Publié par EL HADJI MODY DIOP