Inondations à Dakar : le coup de gueule de Diomansy Kamara

« La pluie d’aujourd’hui a au moins le mérite de nous ramener à la réalité. Après tous ces commentaires et analyses du jeu politique et des alliances supposées ou prétendues à la suite de la proclamation des résultats des élections législatives 2022. La priorité c’est de changer le quotidien des citoyens et pas vos stratégies d’alliances pour opposer X ou Y au sein de l’assemblée.

La vérité c’est qu’on est encore là ! Nous vivons dans une capitale et des agglomérations incapables de supporter une heure de temps de pluie.

On s’en plaint tous, on diagnostique et on analyse sur un constat qui nous rappelle qu’on n’est pas préparé.