Inondations: Le fonds de solidarité nationale à la rescousse des sinistrés de Grand-Yoff et Grand-Médine

Dans le cadre de l’opérationnalisation du Plan d’Organisation des secours (ORSEC) en appui aux familles victimes des inondations à Grand-Yoff et Grand-Médine, le ministre du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Ka, a distribué ce mardi, des kits de solidarité.

Mise en œuvre techniquement et financièrement par le FSN, cette activité rentre dans le cadre de l’opérationnalisation du Plan d’Organisation des secours (ORSEC) déclenché sur l’ensemble du territoire national. 100 kg de riz, 10 kg de sucre, 10 litres d’huile, 18 morceaux de savon et 3 matelas de 2 places ont été destinés à chaque ménage sinistré et relogé dans des écoles.

« C’est après les fortes précipitations sur Dakar qui ont occasionné des inondations au niveau de pas mal de quartiers que le président de la République, Macky Sall, a déclenché le plan Orsec. Nous avons déjà noté l’intervention du groupe chargé des secours et des sauvetages qui a fait un excellent travail pour sortir les populations sinistrées des eaux et les emmener au niveau des centres de recasement», a fait savoir Samba Ndiobène Ka, Ministre du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale venu présidé la cérémonie de distribution.

Cet élan de solidarité « enclenche la seconde phase relative à la solidarité, pour s’enquérir de la situation, compatir avec les sinistrés mais aussi apporter le soutien du chef de l’État ». Mamadou Ndao, Directeur général du Fonds de la solidarité nationale (FSN), inscrit cette activité dans les actions du plan Orsec. «Nous sommes intervenus suite aux travaux menés par l’équipe de secours et de sauvetage pour apporter notre pierre à l’édifice sur les victimes », ajoute-t-il

Rosita MENDY