Insalubrité crasseuse, insécurité galopante et chômage chronique : Les populations de Dieuppeul- Castors-Derklé lancent un S.O.S

Naguère des localités réputées paisibles, les quartiers qui forment la Commune de Dieuppeul-Cators-Derklé ne sont plus rassurants. Du moins, si l’on en croit les pensionnaires de ces lieux. Réunis en association, les résidents ont tenu une réunion, ce samedi 6 mai, histoire de mettre les autorités devant leurs responsabilités.

Les Imams, délégués de quartier, ASC et « Bajaanu Gox » des quartiers Castors, Dieuppeul et Derklé sont montés au créneau pour lutter contre la dégradation de leur environnement, l’agression de leur cadre de vie, la problématique de l’assainissement qui se posent dans leur localité et l’insécurité à laquelle sont exposés les riverains.

Devant le regard impuissant des autorités, ils ont créé ARCC qui n’est rien d’autre que l’Association des Résidents de Castors et Cités pour prendre en mains leur propre gouvernance locale. Selon le président Abdou Khadre Ndiaye: » Nos quartiers sont devenus méconnaissables avec l’indiscipline que nous imposent les usagers du marché Castors en termes d’occupation de la voie publique et de pollution sonore ».

Mieux « des camions gros porteurs ont fini d’envahir les ruelles créant ainsi un réel problème de mobilité dans nos espaces » dénonce l’imam Anne. En effet, la promiscuité grandissante est devenue même un terreau fertile pour des trafiquants de drogue qui squattent le « parc nadio ». D’où la récurrence des agressions dont sont victimes la plupart des résidents qui sortent tôt le matin pour vaquer à leurs occupations.

Ainsi, pour mieux harmoniser leurs actions et lutter efficacement contre ces difficultés, le président de l’ARCC a initié 72 heures d’activités citoyennes les 12, 13 et 14 mai prochains. Au programme, un tournoi de football sera organisé en même temps qu’une journée de consultation médicale gratuite ainsi qu’un panel pour clôturer.