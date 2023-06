A Microsoft delegate checks applications on a smartphone during the launch of the Windows 10 operating system in Kenya's capital Nairobi, July 29, 2015. Microsoft Corp's launch of its first new operating system in almost three years, designed to work across laptops, desktop and smartphones, won mostly positive reviews for its user-friendly and feature-packed interface. REUTERS/Thomas Mukoya - RTX1MBCR

Internet : Les données mobiles rétablies Le gouvernement du Sénégal avait décidé dimanche dernier de couper la connexion des données mobiles. Une décision qui a pris fin ce mardi 06 juin. À travers un communiqué, le ministre des Télécommunications a informé de la levée de cette mesure de restriction. Les Sénégalais pourront donc se connecter à internet avec les données mobiles à toutes les heures de la journée. Toutefois, la restriction sur les réseaux sociaux est toujours en vigueur. WordPress: J’aime chargement… Partager Facebook

