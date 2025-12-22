Invite de la Matinale ! Avec M. Aliou BA 22 Décembre 2025 Wlf

Votre émission Invité de la Matinale Reçoit Mr Idrissa Benjamin SANÉ, Journaliste Communicant Citoyen de Ziguinchor…Ce Lundi 22 Décembre 2025… Présentation: Ndeye Coumba MOREAU [Version Wolof]
https://youtu.be/gdNjP98mj-4
Votre émission Invité de la Matinale Reçoit Mr Idrissa Benjamin SANÉ, Journaliste Communicant Citoyen de Ziguinchor…Ce Lundi 22 Décembre 2025… Présentation: Ndeye Coumba MOREAU [Version Wolof]
https://youtu.be/gdNjP98mj-4
Votre émission Invité de la Matinale Reçoit Mr Macodou FALL, Coordonnateur du Collectif des impactés …