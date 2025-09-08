Invite de la Matinale ! Avec M. Apolinaire Amadou DIATTA 08 Septembre 2025 Wlf…Rewmi Officiel

Votre émission Invité de la Matinale Reçoit M. Apolinaire Amadou DIATTA, Membre du Mouvement des Cadre de Pastef Responsable Politique Pastef Keur Massar Ce Lundi 08 Septembre 2025… Présentation: Mbemba DRAMÉ [Version Wolof]