Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
invite de la matinale 9

Invite de la Matinale ! Avec M. Apolinaire Amadou DIATTA 08 Septembre 2025 Wlf…Rewmi Officiel

8 septembre 2025 L'invité de la rédaction

Votre émission Invité de la Matinale Reçoit M. Apolinaire Amadou DIATTA, Membre du Mouvement des Cadre de Pastef Responsable Politique Pastef Keur Massar Ce Lundi 08 Septembre 2025… Présentation: Mbemba DRAMÉ [Version Wolof]


 

Vérifier aussi

invite de la matinale 5

Invite de la Matinale ! Avec M. Isidore COLY 03 Septembre 2025 Wlf…

Votre émission Invité de la Matinale Reçoit Mr Isidore COLY, Secrétaire Général du Syndicat Autonome …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved