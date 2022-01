Ismaila Sarr arrive ce soir

la fédération sénégalaise de football gagne son duel face face au club anglais Watford qui avait décié de bloquer Ismaila Sarr. L’ailier des lions sera finalement bien à côté de ses coéquipiers sénégalais au Cameroun. ll rejoindra même la sélection ce mardi 4 janvier 2022, avant de s’envoler avec ses autres coéquipiers en direction de Bafoussam. Le staff médical espère pouvoir le récupérer dans la phase à élimination directe, notamment pour les quarts de finale, prévus les 29 et 30 janvier prochains. En plus de l’intransigeance du Sénégal, la ferme volonté du joueur de disputer la Can n’a laissé aucune chance à Watford de pouvoir le garder.

Articles similaires