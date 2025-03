Italie : Deux Sénégalais arrêtés pour agression et trafic de drogue

Agents of the mobile squad, who had made arrests for drug dealing in recent days, carried out a clearance with removal of drug dealing areas in the city of Rieti in Italy on 5 May 2023. (Photo by Riccardo Fabi/NurPhoto) (Photo by Riccardo Fabi / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

LinkedIn Deux Sénégalais qui vivent en Italie sont dans de sales draps. L’un a agressé un médecin en service, l’autre a été arrêté pour trafic de drogue. Ces derniers jours, à Taormine, en Italie, les carabiniers ont arrêté un Sénégalais de 48 ans pour résistance à un agent de la fonction publique, avec circonstance aggravante : agression contre le personnel de santé. Au moment où le médecin s’apprêtait à lui administrer un médicament, notre compatriote a tenté à plusieurs reprises de le poignarder à la gorge avec une lame de rasoir. L’intervention des carabiniers a été demandée par le personnel médical des urgences qui avait signalé au 112 la présence d’un citoyen non communautaire, armé d’un cutter, qui menaçait le personnel médical.

Les Carabiniers ont localisé et identifié le compatriote, qui a été conduit à la caserne, où, une fois le témoignage de la victime recueilli, et après avoir analysé les images de vidéosurveillance de l’hôpital, qui ont capturé les phases saillantes de l’attaque, il a été arrêté en flagrant délit différé. A l’issue de l’audience, le juge, après avoir validé l’arrestation, a ordonné l’application d’une mesure de sûreté à l’encontre du Sénégalais de 48 ans Il nie les faits et jure n’avoir voulu que passer un coup de fil

Les carabiniers du centre opérationnel de la société de Piazza Dante ont arrêté un jeune sénégalais de 29 ans de Catane, pris en état de fait avec 10 doses de crack prêtes à la vente. Vers 19 heures, un équipage a commencé à patrouiller dans la zone du port de Catane parce que les militaires avaient réussi à savoir que cette zone était fréquentée par un dealer particulièrement actif se déplaçant en scooter. Il a été repéré alors qu'il était immobile dans une rue mal éclairée. Les militaires l'ont alors encerclé, bloquant toute échappatoire possible. Se rendant compte qu'il n'avait pas le choix, avant même d'être interrogé, il a essayé de se justifier, affirmant qu'il s'était arrêté à cet endroit juste pour pouvoir parler librement au téléphone. Mais cette envie de « mettre la main en avant » a semblé encore plus suspecte aux militaires, qui ont décidé d'approfondir le contrôle, trouvant 10 doses de crack dans la poche de sa veste. Il a été immédiatement arrêté.

