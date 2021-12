« J’avais peur de rater la Can »

Sa blessure, à quelques semaines de la Can, avait inquiété nombre de supporters de l’équipe nationale du Sénégal. Mais, Kalidou Koulibaly va bien mieux aujourd’hui. Au terme de la première séance d’entrainement des lions à Thiès, il s’est exprimé sur son état physique.

« J’ai souffert pendant un mois. C’était difficile et je ne savais pas si j’allais venir. Mais ça va. Les dernières semaines se sont très bien passées. Donc incha Allah j’essaierais d’être prêt pour le premier match. Mais ça va dépendre aussi du Staff. Pour le moment ça se passe très bien et on verra bien.

Je me suis bien soigné à Naples, j’avais un staff compétent à Naples ensuite il y avais aussi la sélection qui me suivait et aujourd’hui en arrivant ici les docteurs et le staff de la sélection sont bien à l’écoute. Donc Alhamdoulilah ça se passe bien. »

Camp d’entrainement de Kigali annulé

«On s’attendait à aller à Kigali et bien préparer la Can mais voilà la Caf et la Fifa l’ont décidé ainsi. Ils ont laissé les joueurs dans leur club. Il faut être positif. Ceux qui sont venus pour jouer la Can sont très contents. Nous on est très heureux d’être ici aujourd’hui et très fiers de faire partie de l’équipe du Sénégal.

Il ne faut pas oublier, nous sommes dans notre pays, ici au Sénégal, il y aura la ferveur du public, et c’est bien aussi de s’imprégner de cette ferveur d’être chez soi, bien se préparer et aller au Cameroun faire quelque chose de bien (…)

« On va le démontrer sur le terrain… »

«Pour le moment je me sens bien, Alhamdoulilah, J’essaie de faire attention parce que c’est quelque chose de très compliqué, on a l’impression que tout va bien mais d’un coup ça peut craquer, je fais attention mais pour le moment Alhamdoulilah Dieu m’aide bien et je dois continuer comme ça.

On va donner les 1000% pour faire quelque chose de bien et rendre fier notre pays. Personne ne joue pour soi-même, on joue pour le pays pour les 15 millions de sénégalais. Donc je pense qu’on est tous au service du pays, on va le démontrer sur le terrain. J’espère que tout le monde sera derrière nous inha ALLAH et qu’ils feront leurs prières pour qu’on puisse faire quelque chose de bien à la Can.»