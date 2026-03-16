« Je ne suis pas fou » : Interné en centre psychiatrique, Azoura Fall veut mourir

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Azoura Fall refuse désormais de s’alimenter afin d’attirer l’attention sur sa situation. Dans ses déclarations, il soutient ne souffrir d’aucun trouble mental et considère que son internement constitue une mesure injustifiée. Il affirme ainsi préférer être remis en liberté ou, à défaut, être transféré à la Prison de Reubeus.

Je ne suis pas à ma place ici » ! Le militant de Pastef, qui est entré en contact avec Seneweb via le téléphone d’un de ses frères, a affirmé avoir entamé une grève de la faim pour dénoncer les conditions d’internement « inhumaines ». « Ils m’injectent de puissants antipsychotiques qui me font dormir pendant des jours », dénonce Azoura au bout du fil.

Il affirme préférer être transféré à la prison de Rebeuss à défaut d’être remis en liberté, car, déclare-t-il, « je ne suis pas fou et je ne l’ai jamais été. C’est Pastef qui me cherche des circonstances atténuantes pour que je ne retourne pas en prison. Je préfère être en détention plutôt que d’être interné ici. Mon honneur m’interdit de rester ici ».

L’ancien porte-drapeau des patriotes annonce dans la foulée son départ de Pastef. « Entre Azoura et Pastef, c’est fini. Pastef m’a trahi », lance-t-il, un peu agité.

Revenant sur le chef d’accusation de conduite sans permis qui lui est reproché, Azoura affirme être détenteur d’un « permis (de conduire) militaire ». Il ajoute qu’au moment des faits, il était en procédure de conversion de son brevet militaire de conduite en permis civil.

Pour rappel, son ami et coprévenu, Serigne Saliou Fall, a comparu vendredi dernier devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour les chefs d’accusation d’abandon de véhicule à un tiers non titulaire d’un permis de conduire et complicité de coups et blessures involontaires. Le tribunal a prononcé la relaxe pure et simple, ayant estimé qu’Azoura avait pris les clés du véhicule sans autorisation.