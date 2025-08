JEADER: 9 ans au service de l’élite académique sénégalaise et de l’émergence d’un capital humain transformationnel  

Partager Facebook

Alors que l’Afrique réfléchit à la refondation de son système éducatif, le Sénégal peut s’enorgueillir d’une initiative citoyenne audacieuse, durable et résolument tournée vers l’impact. Depuis 2016, l’Association I am a JEADER mène, en partenariat avec le Ministère de l’Éducation nationale et la Direction de l’Enseignement Moyen et Secondaire général (DESMG), un accompagnement structuré des lauréats du Concours Général. Cette alliance entre société civile et institutions publiques a déjà permis de suivre et de soutenir plus de 700 jeunes d’exception, révélant une vision ambitieuse de l’excellence scolaire : une excellence humaine, sociale et utile.

Chaque année, ces jeunes, issus des classes de Première et Terminale, sont identifiés non seulement pour leurs résultats académiques remarquables, mais aussi pour leur potentiel à incarner une nouvelle génération de leaders, bâtisseurs et innovateurs africains. Grâce au programme Graines d’Entrepreneurs lancé en 2015, ils bénéficient d’un cadre stimulant mêlant mentorat stratégique, immersion professionnelle, formation aux compétences clés, et exploration prospective de carrière. Ce modèle d’accompagnement cherche à enrayer la déconnexion entre performance scolaire et intégration économique, en offrant aux lauréats un socle solide de projection, d’ancrage et d’engagement.

Mais l’originalité de l’approche JEADER réside dans sa méthode : créer des ponts entre jeunes brillants et professionnels expérimentés, nourrir l’intelligence collective, humaniser les trajectoires individuelles. À travers des rencontres de haute intensité comme les événements JAKARLOO, organisés annuellement, l’association fait dialoguer générations, secteurs, récits de réussite et défis du présent. Ces espaces de speed mentoring et de transmission directe permettent de déconstruire les hiérarchies figées, de recréer de la confiance, et d’élargir les imaginaires de réussite.

L’édition 2025 de JAKARLOO est attendue en septembre avec de nouvelles ambitions de rassembler une communauté encore plus large de volontaires, d’anciens lauréats, de partenaires publics et privés, et mettre en débat la place des élites scolaires dans la transformation du pays. Car l’enjeu dépasse les récompenses : il s’agit de repenser le rôle de l’école dans la fabrique du futur sénégalais.

JEADER, par son action, rappelle que célébrer l’excellence ne suffit plus. Il faut désormais l’outiller, l’accompagner, la relier aux réalités économiques, sociales et éthiques du pays. Il faut transformer l’excellence en responsabilité collective, en vocation active. C’est le pari de la Nouvelle Initiative pour la Transformation Humaniste de l’École (NITHE), au cœur de l’ADN de l’association est faire de chaque élève méritant un acteur de changement, et non un simple spectateur d’un système à bout de souffle.