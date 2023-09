Jean Paul D’Almeida est décédé

L’acteur de cinéma Jean Paul D’Almeida n’est plus ! Il est décédé dès suite d’un accident selon plusieurs sources.

Il est parti à la fleur de l’âge suite à un terrible accident survenu il y a quelques jours. Jean Paul D’almeida, de père d’origine béninoise et de mère Bissau-guinéenne, est né et a grandi ici à Dakar.

Il est très drôle, perturbateur mais ça se voit pas, super gentil, même s’il a toujours la mine un peu serrée.

Un jeune acteur model et homme tout terrain sénégalais qui a eu son bac depuis 2010, a fait 1 an d’étude universitaire et a très tôt eu la chance de travailler comme commercial dans une boîte de la place.

Interview avec Jean Paul d’ALMEIDA : “Être en démocratie n’est pas une licence aux dérapages”