Jeux Africains en Angola : Les athlètes sénégalais rentrent ce mardi avec une moisson de médailles

Les athlètes sénégalais qui ont participé aux Jeux Africains Angola 2025 sont attendus à l’aéroport International Blaise Diagne de Diass à partir de ce mardi 23 décembre 2025. Cette délégation, qui a représenté le Sénégal avec brio, rentre au pays avec une récolte impressionnante de 17 médailles, dont 5 en or, 3 en argent et 9 en bronze.

Selon un communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports, les retours s’effectueront en deux groupes, le premier étant attendu ce mardi 23 décembre à 16h25, et le deuxième le mercredi 24 décembre 2025 à 17h40. Dans son communiqué, Fatou Diène Gaye et ses collaborateurs rassurent les familles des athlètes, l’encadrement technique et la communauté sportive nationale que toutes les dispositions logistiques, administratives et sécuritaires ont été prises pour garantir un retour serein et organisé de la délégation.

Selon le ministère, « cette belle performance est un motif de fierté pour le Sénégal et témoigne du potentiel et de la détermination des jeunes sportifs du pays ». Elle est également, d’après lui, le fruit d’un travail acharné et d’un engagement sans faille de la part des athlètes, de leurs entraîneurs et de l’ensemble de l’équipe technique.

Pour finir, le ministère de la Jeunesse et des Sports a tenu à adresser ses félicitations à l’ensemble de la délégation sénégalaise et les athlètes pour cette belle prestation et dit renouveller son soutien pour les échéances sportives à venir.

Publié par EL HADJI MODY DIOP