JMJ 2026 : Nianing accueille le diocèse de Dakar les 22 et 23 mars

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La communauté catholique sénégalaise va célébrer la 41e édition des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) diocésaines les 22 et 23 mars 2026 à la paroisse Epiphanie du Seigneur de Nianing, dans le doyenné de Popenguine.

Cet événement centré sous le thème « Prenez courage, Moi, j’ai vaincu le monde », est un appel à la foi et à la fraternité pour encourager les jeunes à affronter les défis de la vie avec détermination et espoir.

Cette année, plus de 45 000 jeunes du diocèse de Dakar sont attendus à Nianing, pour célébrer leur foi.

Initiées en 1984, par le pape Jean-Paul II pour rassembler les jeunes catholiques du monde entier, les JMJ sont organisées chaque année dans les divers diocèses du Sénégal et célébrées tous les cinq ans au plan national.

A cette occasion, les activités prévues incluent des célébrations liturgiques, des veillées de prière et une messe solennelle qui sera célébrée, le dimanche par l’archevêque de Dakar, monseigneur André Guèye.

Les JMJ diocésaines visent à promouvoir une foi vivante et engagée parmi les jeunes, créer des espaces d’échange et de partage entre les cultures et les générations, et encourager l’engagement des jeunes dans leur communauté et dans l’Église.