JO de PARIS 2024 et des  JOJ DE DAKAR 2026:  Les entraineurs sénégalais bénéficient d’un camp de préparation 

La Wallonie-Bruxelles et le Sénégal ont visé le renforcement des connaissances et le niveau sportif des jeunes à fort potentiel, des sportifs de haut niveau, des entraineurs officiels techniques et cadres du ministère des sports, dans le cadre de leur coopération bilatérale dans le domaine du sport. C’est à ce titre qu’une délégation de sportifs et d’entraineurs sénégalais vont bénéficier du 13 au 23 juin 2023, d’un camp de préparation dans les centres de sports de haut niveau en Wallonie dans les centres de sports de haut niveau en Wallonie. L’annonce a été faite par la Délégation générale Wallonie-Bruxelles Sénégal.

Dans le communiqué, la Délégation générale Wallonie-Bruxelles Sénégal a fait savoir que les initiatives sont menées du côté Wallonie-Bruxelles par l’administration générale du sport et certaines fédérations sportives (ligue francophone d’athlétisme association Wallonie- Bruxelles du basket-ball, ligue francophone Handisport). Pour la partie sénégalaise, le projet est porté par le ministère des sports à travers la direction de la Formation et de la Coopération avec l’implication des fédérations d’athlétisme, de Basket et d’handisport.



Poursuivant, le document a indiqué que c’est à ce titre qu’une délégation de sportifs et d’entraineurs sénégalais bénéficient du 13 au 23 juin 2023, d’un camp de préparation dans les centres de sports de haut niveau en Wallonie. Pour ce qui concerne la composition de la délégation il faut noter la participation de 4 athlètes dont les plus en vue actuellement dans leur discipline notamment Cheikh Tidiane Diouf au 400m, Lansana Marico au 110m haies Amath Faye et Sangoné Kandji en saut en longueur et triple saut, selon le communiqué. Il y’a aussi 6 joueurs de Basket 3X3 Samba Dali Fall et Mamadou Lamine Diop, vice-champion de la Basket Bal African League (BAL) et Mouhamed Doumbya, champion des jeux islamiques de Turquie 2022 l’équipe féminine composée de Julie Dacosta Rosette Mendy et Laurence Sabine Diedhiou les athlètes paralympique Fatou Kiné Ndiaye, Talla Diop et Abdou BA qualifiés au championnat du monde d’athlétisme de Paris 2023 qualificatif pour les jeux olympiques de Paris 2024 ainsi que 3 entraineurs dans les disciplines concernées.



A l’en croire la délégation générale Wallonie-Bruxelles Sénégal, l’encadrement des athlètes, ces derniers échangeront avec leurs homologues belges afin d’envisager des collaborations en perspectives des JO de Paris 2024 et des JOJ de Dakar 2026. Et enfin que cette activité fait suite à une invitation de Pierre-Yves JEHOLET Ministre- Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles et à la mission effectuée en août 2022 en Wallonie par l’ancien ministre des Sports Matar Ba, accompagné de la directrice de la Formation et de la Coopération et de deux représentants du Comité national Olympique et sportif sénégalais (CNOSS).

MADA NDIAYE