JO eSPORT : Les premiers Jeux Olympiques se tiendront en 2027 à Riyadh

La première édition des Jeux Olympiques de l’e-sport, un événement marquant à la fois dans le monde de l’e-sport et au sein du Mouvement olympique, aura lieu en 2027 à Riyad, en Arabie saoudite. Le parcours jusqu’aux Jeux, avec les premières compétitions olympiques, commencera dès cette année. L’annonce a été faite ce mardi.

Lors de la 142e Session du CIO en juillet dernier, le CIO a pris une décision historique avec la création des Jeux Olympiques de l’e-sport. Pour l’organisation de ces Jeux, le CIO s’est associé au Comité National Olympique et Paralympique (CNOP) d’Arabie saoudite. Dans le cadre de cette coopération, l’Esports World Cup Foundation (EWCF) deviendra le partenaire fondateur des Jeux Olympiques de l’e-sport.

Le partenariat CIO-EWCF vise à créer un impact durable, en comblant le fossé entre l’e-sport et les sports traditionnels tout en élargissant les opportunités pour les joueurs et les équipes représentant leur pays. En tant que partenaire fondateur de ces Jeux, l’EWCF apportera son expertise en matière de sélection des jeux, de structure des tournois et d’engagement de l’écosystème pour favoriser l’innovation dans le développement des Jeux Olympiques de l’e-sport.

Le CIO et l’EWCF collaboreront étroitement avec les principales parties prenantes pour établir des principes de qualification, renforcer l’intégrité des compétitions et aligner les écosystèmes nationaux de l’e-sport sur des normes mondiales plus larges.

L’EWCF est une organisation à but non lucratif qui s’engage à favoriser la croissance et le développement de l’e-sport et des jeux vidéo dans le monde entier. En tant que force motrice de la Coupe du monde de l’e-sport, l’EWCF s’efforce d’élever l’industrie en façonnant des structures compétitives, en renforçant l’écosystème de l’e-sport et en garantissant l’intégrité, la durabilité et la croissance de l’e-sport.

La coopération entre le CIO et le CNOP d’Arabie saoudite a été le principal sujet d’une réunion entre le Prince héritier et Premier ministre d’Arabie saoudite, SAR Mohammed bin Salman Al Saud, le président du CIO, Thomas Bach, et le président du CNOP d’Arabie saoudite et ministre des Sports, SAR le Prince Abdulaziz bin Turki Al Faisal, dimanche à Riyad. Le président Thomas Bach a déclaré à cette occasion : “Il existe désormais une feuille de route très claire pour les tout premiers Jeux Olympiques de l’e-sport. Le parcours jusqu’aux Jeux Olympiques de l’e-sport a commencé cette année et les Jeux sont en train de devenir une réalité. C’est une nouvelle preuve de la solidité du partenariat entre le CIO et le CNOP d’Arabie saoudite dans de nombreux domaines.” SAR le Prince Abdulaziz bin Turki Al Faisal a indiqué pour sa part : “Aujourd’hui, la route vers les tout premiers Jeux Olympiques de l’e-sport est claire, avec un calendrier immédiat qui convient à toutes les parties et qui prévoit que le parcours jusqu’aux Jeux Olympiques de l’e-sport débutera en 2025. Avec le CIO, il y a un réel élan, une unité et une clarté sur la voie à suivre, l’accent étant désormais mis sur la livraison. L’Arabie saoudite est déjà impatiente d’accueillir le monde et d’aider les nombreux athlètes d’e-sport à réaliser leurs rêves. À l’instar de ce que nous constatons dans tous les sports du Royaume, il y a une réelle croissance et de nouvelles opportunités à saisir dans le cadre d’un avenir passionnant pour tous.” Le partenariat entre le CIO et le CNOP d’Arabie saoudite intervient à un moment où le sport dans son ensemble connaît une forte croissance dans ce pays. Le taux de participation aux activités sportives a plus que triplé depuis 2015 pour atteindre près de 50 % de la population du pays. Le nombre de fédérations sportives a également été multiplié par trois au cours de cette période, passant de 32 à 97.