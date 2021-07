JO : pourquoi l’Afrique du Sud n’est pas encore éliminée

Renversée par l’équipe de France ce dimanche (3-4) au terme d’une défaite qui lui laissera énormément de regrets, l’Afrique du Sud a concédé un deuxième revers consécutif aux Jeux Olympiques de Tokyo après celui face au Japon (0-1).

Mais, grâce à la victoire des Nippons face au Mexique (2-1) en début d’après-midi, les poulains de David Notoane ne sont pas encore éliminés et ils conservent un infime espoir de qualification avant leur ultime match face au Mexique mercredi.

Pour ce faire, les Sud-Africains devront impérativement s’imposer par au moins deux buts d’écart afin de devancer les Mexicains à la différence de buts et ils devront également compter sur un coup de pouce du Japon qui devra battre l’équipe de France. L’Afrique du Sud n’est donc plus maître de son destin et, si la France ne perd pas, elle sera éliminée même en cas de large victoire face au Mexique.

Le classement du groupe A : Japon 6 points (+2), Mexique 3 pts (+2), France 3 pts (-2), Afrique du Sud 0 pt (-2)