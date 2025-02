JOJ Dakar 2026: Réunion élargie aux présidents de fédérations et groupements sportifs

Partager Facebook

Le Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS) a tenu une réunion de comité directeur élargie aux présidents de fédérations et groupements sportifs à l’hôtel Pullman de Dakar, ce Samedi 08 Février 2025. Présidée par Monsieur Mamadou Diagna Ndiaye, président du CNOSS et du Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, cette rencontre a permis de faire le point sur les préparatifs de cet événement mondial qui placera le Sénégal sous les feux des projecteurs.

Ibrahima Wade, Coordonnateur Général du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) Dakar 2026, a captivé l’audience avec une présentation exhaustive et dynamique sur l’état d’avancement des préparatifs. Il a mis en lumière les progrès réalisés dans les domaines clés tels que les infrastructures, la logistique, la mobilisation des ressources et la communication. Il a également souligné l’importance de la collaboration entre toutes les parties prenantes, y compris les fédérations sportives, les partenaires institutionnels et le secteur privé, pour garantir le succès des JOJ 2026. Sa présentation a été saluée pour sa clarté et son engagement à respecter les délais et les normes internationales exigées par le Comité International Olympique (CIO).

Balla Dieye, membre éminent du COJOJ 2026, est revenu sur les aspects techniques et opérationnels des préparatifs. Il a insisté sur l’importance de la coordination entre les différentes équipes et a partagé des perspectives encourageantes sur les avancées réalisées dans la construction des sites et la mise en place des services nécessaires pour accueillir les athlètes, les délégations et les spectateurs.

Son intervention a renforcé le sentiment d’optimisme et de détermination parmi les participants, tout en rappelant les défis restants à relever pour offrir un événement à la hauteur des attentes.