10e joueur le plus cher au monde: Mané vaut 72 milliards Fcfa

L’attaquant du PSG Kylian Mbappé est toujours le joueur le plus cher au monde selon une étude de KPMG Football Benchmark. Sur le podium des footballeurs à la plus grande valeur marchande, on retrouve Sadio Mané avec une valeur de 110 millions d’euros.

Liste des 10 joueurs les plus chers du monde

1. Kylian Mbappé (PSG) : 185 millions d’euros

2. Harry Kane (Tottenham) : 125 millions d’euros

3. Raheem Sterling (Man City) : 125 millions d’euros

4. Jadon Sancho (Dortmund) : 118 millions d’euros

5. Marcus Rashford (Man Utd) : 115 millions d’euros

6. Neymar (PSG) : 115 millions d’euros

7. Mohamed Salah (Liverpool) : 115 millions d’euros

8. Kevin De Bruyne (Man City) : 114 millions d’euros

9. Trent Alexander-Arnold (Liverpool) : 111 millions d’euros

10. Sadio Mané (Liverpool) : 110 millions d’euros