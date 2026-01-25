Journée internationale de la Douane : Des produits prohibés d’une contrevaleur de 6 milliards FCFA incinérés à Kaolack

Les Douanes sénégalaises viennent d’incinérer à Kaolack des produits prohibés estimés à 6 milliards de francs CFA. Il s’agit notamment de 1,671 tonnes de chanvre indien, 5,870 tonnes de médicaments à usage humain et vétérinaire, 817 kilogrammes de tababa, un lot de produits aphrodisiaques utilisé par les femmes, d’un important lot d’ecstasy et de 4,900 milliards de francs CFA en faux billets.

Mais également des produits illicites saisis dans la période de janvier 2024 à fin novembre 2025 par la Subdivision des Douanes de Kaolack.

La cérémonie d’incinération a été présidée par le Gouverneur de la région de Kaolack, en présence du Directeur régional des Douanes du Centre, le Colonel Ibrahima Thiam, des autorités judiciaires et des autres Forces de défense et de sécurité.

Pour le Gouverneur Mouhamadou Moctar Watt, ces saisies montrent que la Douane « est un véritable rempart contre le développement de l’économie criminelle au niveau de nos territoires » et qu’elle a toute sa place dans la chaîne sécuritaire nationale.

L’opération marque le démarrage des activités marquant la célébration de la Journée internationale de la Douane dans la Région douanière du Centre.

Une opération de don de sang est, d’ailleurs, prévue ce dimanche au Siège de la Subdivision des Douanes de Kaolack.