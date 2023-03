Journée Mondiale de la femme : Émilie Nzale, Présidente du parti JSS chante les femmes

Chères femmes du monde, Je prends la parole aujourd’hui pour rendre hommage à toutes les femmes, et en particulier à celles du Sénégal, qui ont joué un rôle si important dans la construction de nos sociétés et dans l’émancipation de notre genre. Depuis des siècles, les femmes ont travaillé dur, souvent dans l’ombre, pour nourrir leur famille, éduquer leurs enfants et soutenir leur communauté. Elles ont été des piliers essentiels de nos sociétés, et il est grand temps de reconnaître leur contribution.

Au Sénégal, les femmes ont été des actrices majeures dans la lutte pour l’indépendance de notre pays. Elles ont participé à des manifestations, ont pris des risques et ont fait preuve de courage pour que leur voix soit entendue. Elles ont joué un rôle clé dans l’organisation de la société et ont toujours été présentes pour aider leur communauté.

Aujourd’hui, les femmes sénégalaises continuent à être des modèles pour la jeunesse et pour les générations futures. Elles occupent des postes clés dans les secteurs public et privé, elles sont présentes dans tous les domaines de la vie politique, économique et sociale, et elles inspirent par leur courage, leur détermination et leur engagement.

Nous devons saluer leur contribution à la croissance économique et au développement durable de notre pays, leur rôle crucial dans la promotion de l’égalité des genres et leur engagement sans faille pour la paix et la stabilité de notre nation.

Chères femmes du monde, nous avons encore beaucoup de travail à faire pour atteindre l’égalité totale entre les sexes. Nous devons nous unir pour faire face aux défis qui nous attendent, pour défendre nos droits et pour travailler ensemble à la construction d’un monde plus juste et plus égalitaire. Je vous remercie de tout cœur pour votre détermination, votre courage et votre engagement en faveur de l’égalité des sexes et de la justice sociale. Nous sommes fiers de vous, femmes du monde, et nous continuerons à vous soutenir dans vos luttes et vos réalisations.

Merci et vive les femmes du monde, particulièrement celles du Sénégal.

Émilie Nzale,

Présidente du parti JSS – Jappo Souxali Sénégal