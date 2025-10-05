Journée nationale d’assainissement et d’écologisation des centres FPT

Partager Facebook

Le CNQP a marqué avec éclat cette journée initiée par le ministère de l’emploi et de la Formation Professionnelle et Technique (MEFPT).

Formateurs, personnel administratif et apprenants se sont tous mobilisés pour rendre le centre plus propre et plus vert.

Le directeur général, Monsieur Bassirou DIOUF, a adressé ses vifs remerciements à :

– La Direction du matériel des Armées (DIRMAT), par le biais de son Directeur Monsieur le Colonel Birane NIANG, pour le matériel offert et le renfort de 24 militaires qui ont prêté main pour le désherbage ;

-La Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets (SONAGED), dirigée par Monsieur le Directeur Khalifa Ababacar SARR, pour l’appui de 15 agents dédiés à la gestion des déchets.

La Directrice Générale de la formation professionnelle et technique madame Mame Diarra DIOP a salué « une belle initiative du MEFPT à pérenniser », rappelant que la propreté doit être l’affaire de tous.