Journée noire à Linguère: 2 accidents mortels enregistrés ce dimanche

Ce dimanche est marqué par une journée noire dans le département de Linguere. En effet, 02 accidents mortels se sont produits dans la localité.

D’abord , un homme d’une cinquantaine d’années a été tué sur l’axe Dahra – Touba. Le drame a lieu à Mbacké Djolof dans la commune de Sagatta Diolof et le second dans la ville de Linguère.

S’ agissant de l’ accident sur la route de Touba, des témoignages renseignent que c ‘est aux environs de 5 heures du matin à hauteur du village de Mbacké Djolof, une camionnette immatriculée KL-7802-B conduit par le sieur N. Sow âgé de 30 ans, a violemment percuté le conducteur d’un véhicule tombé en panne sur la voie. Par la suite , le conducteur O. Seck meurt sur le coup. Après le constat d’usage de la brigade de gendarmerie de Dahra, le corps sans vie de la victime a été déposé à la morgue du centre de santé Élisabeth Diouf de Dahra par les sapeurs-pompiers.

Quelques heures plutard à Linguère ville, un accident spectaculaire s’ y est produit juste au rond-point de la ville. Selon certaines indiscrétions, un conducteur de moto taxi communément appelé « Jakarta » a dérapé avant d’être heurté par un gros porteur qu’il tentait de dépasser. Ainsi, ce dernier est décédé sur place. Mise au parfum du drame, la police de Linguère s’est déplacée sur les lieux pour le constat d’usage. Du coup, le corps sans vie de S. L. âgé de 23 ans a été déposé à la morgue de l’hôpital Maguette Lo de Linguère. Et, le conducteur du camion B. F, a été arrêté par la police pour homicide involontaire.

Samba Khary Ndiaye (Linguere)