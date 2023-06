Justice: Bentaleb Sow entame une grève de la faim

Bentaleb SOW a entamé aujourd’hui une grève de la faim pour protester contre l’arbitraire de son kidnapping et des conditions de détention qui lui sont imposées par le régime liberticide de Macky Sall.

Bentaleb SOW, membre du FRAPP, se retrouve aujourd’hui en retour de parquet pour la cinquième fois. Ce qui est véritablement scandaleux, c’est que le système judiciaire sous le coude de Macky SALL prend en otage Bentaleb SOW, le maintenant en détention le temps d’inventer des accusations à lui imputer.

Le FRAPP, dénonce avec véhémence cette grave injustice. Il est clair que Bentaleb SOW et tous les autres détenus politiques sont victimes d’une manipulation de la justice par le régime liberticide de Macky SALL visant à réduire au silence tous les résistants contre la troisième candidature illégale et illégitime de Macky SALL et contre la liquidation politique de Ousmane SONKO. Leur détention prolongée sans fondement légal démontre la volonté du régime en place de museler toute voix dissidente et d’étouffer toute opposition.

Pour rappel le camarade Bentaleb avait été enlevé chez lui, sans que rien ne lui soit notifié depuis le 31 mai. Jusqu’au moment au nous écrivons ces lignes son dossier n’est toujours pas transmis. Le FRAPP exige fermement la libération immédiate de Bentaleb SOW ainsi que celle de tous les autres détenus politiques.