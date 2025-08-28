Justice et événements mars 2021 à 2024 : L’initiative citoyenne « Justice pour nos martyrs » veut secouer le cocotier

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Une initiative citoyenne dénommée « Justice pour nos martyrs » compte organiser, demain vendredi, une conférence de presse. À travers cette rencontre, les membres de l’initiative disent vouloir informer l’opinion publique sur les démarches entreprises pour que justice soit rendue aux victimes du régime sortant. Mais également, ils prévoient de communiquer sur l’organisation d’une marche prévue cette semaine et lancer, dans le même temps, un appel à la solidarité nationale et internationale.