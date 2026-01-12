Justice : Farba Ngom et Tahirou Sarr libérés et placés sous contrôle judiciaire

Partager Facebook

La nouvelle est tombée ! Le député-maire des Agnam, Farba Ngom, et l’homme d’affaires Tahirou Sarr ont obtenu la liberté sous contrôle judiciaire. L’information a été confirmée, selon Dakaractu, par leur avocat, Me Baboucar Cissé. Cette décision fait suite à l’examen de leur pourvoi par la deuxième Chambre pénale de la Cour suprême, qui a donné une suite favorable à leur requête.

Les deux hommes, qui étaient détenus dans le cadre d’une affaire instruite par le Pool judiciaire financier, étaient poursuivis pour complicité d’escroquerie et blanchiment de capitaux, dans une affaire portant sur un montant estimé à 31 milliards de francs CFA.

La liberté provisoire leur a été accordée sous contrôle judiciaire, ce qui signifie qu’ils devront se présenter régulièrement devant les autorités judiciaires et respecter certaines conditions.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com