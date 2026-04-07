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Justice : Le chroniqueur Kader Dia change de lieu de détention

7 avril 2026 Actualité

 

Selon Ndarinfo, il existe un nouveau tournant dans les conditions de détention de Kader Dia. Le chroniqueur de la Sen TV, placé sous mandat de dépôt dans le cadre de l’affaire « Pape Cheikh Diallo et Cie », a quitté la maison d’arrêt de Rebeuss. Jusqu’ici pensionnaire de la chambre 20 de la citadelle du silence, il a été transféré vers l’établissement pénitentiaire de Sébikotane.

Ce transfèrement intervient alors que l’instruction se poursuit dans ce dossier qui défraie la chronique médiatique. Selon les informations rapportées par le quotidien Les Échos, cette mutation de lieu de détention a été effectuée récemment pour le chroniqueur.

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